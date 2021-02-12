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Москва

Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке 

Вадим Дроздов 1 час назад
11 февраля появилась информация о смерти 5 рабочих в строительной бытовке на одной из стройплощадок в Солнечногорске. По предварительным данным, мужчины скончались из-за отравления газом. В бытовке находились шесть человек, выжить удалось только одному — мужчина спал рядом с окном, что, судя по всему, и спасло ему жизнь. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают точную причину смерти рабочих. Для определения причин смерти назначат судебно-медицинские экспертизы. В МЧС заявили, что никаких сообщений о ЧП и внештатных ситуациях в ведомство не поступало. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , МЧС
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