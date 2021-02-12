ФСБ задержала подозреваемых в финансировании террористов в Сибири

«В результате проведенных ОРМ по уголовному делу о финансировании террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», входящей в состав протурецкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России — прим. ВЗГЛЯД), в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков», — сообщил источник ТАСС, уточнив, что молодые люди были задержаны силами сотрудников региональных УФСБ.