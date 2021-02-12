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Москва

Граждан Узбекистана задержали в России по делу о финансировании терроризма 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 15 минут назад
ФСБ задержала подозреваемых в финансировании террористов в Сибири
Фото: РИА Новости
Два гражданина Узбекистана задержаны в Томской и Новосибирской областях по делу о финансировании запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщил источник в правоохранительных органах.

«В результате проведенных ОРМ по уголовному делу о финансировании террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», входящей в состав протурецкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России — прим. ВЗГЛЯД), в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков», — сообщил источник ТАСС, уточнив, что молодые люди были задержаны силами сотрудников региональных УФСБ.

Источник сообщил, что в настоящее время правоохранители ищут организатора финансирования на территории Сирии.
Напомним, в октябре суд приговорил к шести годам колонии иностранного гражданина, регулярно переводившего из Новосибирска деньги в Стамбул для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
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Комментарии 2
Происшествия , ФСБ , Исламское государство , МВД , ИТАР-ТАСС , Сирия , Узбекистан
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