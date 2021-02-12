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Москва

Столкновение 100 машин в Техасе сняли на видео 

Вадим Дроздов 14 минут назад
11 февраля в США на межштатной автомагистрали в техасском городе Форт-Уэрт произошло массовое столкновение автомобилей. Причиной инцидента, по предварительным данным, стала наледь на дороге, образовавшаяся после дождя с мокрым снегом. В ДТП приняли участие порядка 100 автомобилей. В результате аварии погибли 5 человек. Еще 36 получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них были доставлены в больницу в критическом состоянии. Трасса, на которой произошло ДТП, была перекрыта в обоих направлениях. Спасателям пришлось вызволять людей, которые оказались заключены в груде металлолома.
В 2012 году в Техасе произошла одна из крупнейших автомобильных аварий в истории с участием 150 автомобилей. Тогда причиной ДТП стал туман.
Происшествия , Видео
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