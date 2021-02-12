Видео последствий взрыва газа в Санкт-Петербурге 

11 февраля в Колпинском районе Санкт-Петербурга рабочие проткнули газовую трубу при бурении скважины. В результате произошел взрыв газа, который повлек за собой пожар. После взрыва загорелся двухэтажный деревянный дом в Речном переулке. Огонь распространился по всей площади строения и перекинулся на бытовку соседей. Также сгорела сама буровая установка. Сведения о пострадавших уточняются. Изначально сообщалось, что в сгоревшем доме мог остаться человек. Позднее в петербургском главке МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

Сейчас без газа остаются 73 частных дома. Ремонтировать поврежденный участок газопровода начнут после того, как будут устранены все последствия аварии.