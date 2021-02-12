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Авария на газопроводе: в Петербурге рабочие случайно пробурили трубу 

Мир24 1 час назад
Авария на газопроводе: в Петербурге рабочие случайно пробурили трубу
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
Рабочие в Санкт-Петербурге случайно пробурили газопровод. Начался сильный пожар. 73 частных дома пришлось отключить от газа, передает «МИР 24».
Все случилось в поселке Петро-Славянке. Пламя мгновенно охватило двухэтажный деревянный дом, соседскую бытовку, деревья и оборудование бурильщиков. Почти три часа с огнем боролось 26 человек и пять единиц техники. Сейчас открытое горение ликвидировано. На месте работают специалисты газовой службы.
Как уточнили в «Петербурггазе», работы проводились частными лицами и не были согласованы.
Напомним, в декабре разрыв участка газопровода с возгоранием произошел в Свердловской области.
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Происшествия , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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