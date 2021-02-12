Авария на газопроводе: в Петербурге рабочие случайно пробурили трубу 

Рабочие в Санкт-Петербурге случайно пробурили газопровод. Начался сильный пожар. 73 частных дома пришлось отключить от газа, передает «МИР 24».

Все случилось в поселке Петро-Славянке. Пламя мгновенно охватило двухэтажный деревянный дом, соседскую бытовку, деревья и оборудование бурильщиков. Почти три часа с огнем боролось 26 человек и пять единиц техники. Сейчас открытое горение ликвидировано. На месте работают специалисты газовой службы.

Как уточнили в «Петербурггазе», работы проводились частными лицами и не были согласованы.