Рано утром 11 февраля в одной из московских квартир начался сильный пожар. Двое сотрудников патрульно-постовой службы старший сержант Максим Кравченко и сержант Владимир Скопцов увидели окна полыхающей квартиры и бросились к месту происшествия. Забравшись внутрь полицейские начали спасать находившихся внутри людей. В итоге, чтобы спастись, Максиму Кравченко пришлось прыгать с балкона на четвертом этаже вместе с женщиной, которая там находилась и не могла выбраться. Полицейский перелез к женщине с другого балкона и свесился вместе с ней, держась за поручень. Вскоре метал нагрелся и Кравченко вынуждено разжал руки, упав вместе с женщиной с 4 этажа. Оба выжили и были доставлены в больницу с ожогами и переломами.
Видео с полицейским, спасшим москвичку из огня
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