Сотрудники МВД начали обыск в московском штабе Навального

Сотрудники МВД начали обыск в московском штабе Алексея Навального . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи МВД пришли с обыском в московский штаб Алексея Навального", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Как отмечается в Twitter штаба, "в штаб пришла полиция". "Говорят, что из угрозыска. На момент их визита в офисе находился один человек, сейчас связь с ним потеряна", — говорится в сообщении.