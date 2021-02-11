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Москва

Источник: сотрудники МВД ведут обыск в московском штабе Навального 

ТАСС 1 час назад
Сотрудники МВД начали обыск в московском штабе Навального
Фото: ТАСС
Сотрудники МВД начали обыск в московском штабе Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи МВД пришли с обыском в московский штаб Алексея Навального", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Как отмечается в Twitter штаба, "в штаб пришла полиция". "Говорят, что из угрозыска. На момент их визита в офисе находился один человек, сейчас связь с ним потеряна", — говорится в сообщении.
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Адвокат сотрудников ФБК Владимир Воронин сообщил ТАСС, что пока не знает, что именно происходит в штабе, однако выезжает на место событий.
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Происшествия , Владимир Воронин , Алексей Навальный , ЕСПЧ , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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