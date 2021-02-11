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Россиянин лишился денег из-за долгов однофамильца 

РИА Новости 1 час назад
Россиянин лишился денег из-за долгов однофамильца
Фото: depositphotos.com
Житель Свердловской области обратился в суд после того, как его перепутали с полным тезкой и потребовали выплатить долг, пишет местный портал E1.

"Они отличаются только по адресам прописки и ИНН, но суд это почему-то не проверил. Он подал жалобу, и они навели порядок, сами отменили первое решение", — рассказал изданию юрист Дамир Садритдинов.

По его словам, с возвращением средств возникли трудности, и в итоге мужчине пришлось судиться с приставами, продолжавшими списывать деньги со счетов мужчины. Как отмечается, процесс длился больше года, а заседание откладывали пять раз. В итоге, по данным издания, действия приставов все же признали незаконными.
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Происшествия , Свердловская Область
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