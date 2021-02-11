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В Дании прошла контртеррористическая операция 

RT на русском 22 минуты назад
В Дании прошла контртеррористическая операция
Фото: РИА Новости
Власти Дании выдвинули обвинения против семерых человек, подозреваемых в планировании одной или нескольких террористических атак, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу по разведке и безопасности страны.

«Семь человек обвиняются в умышленном нарушении статьи 114 (1) Уголовного кодекса Дании, которая является статьей о терроризме, или в пособничестве и подстрекательстве к совершению такого преступления», — говорится в сообщении.

Они обвиняются в приобретении компонентов для изготовления взрывчатых устройств, а также оружия.
Кроме того, по этому делу перед судом предстали еще шесть человек. Ещё один был задержан в Германии.
Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в теракте в Бирмингеме в 1974 году.
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Происшествия , В мире , РИА Новости , Германия , Дания
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