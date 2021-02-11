Украинский военный погиб при установке мин в Донбассе 

Украинский военнослужащий погиб при установке мин в районе поселка Мироновский на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Отмечается, что инцидент произошел накануне, 10 февраля. Военнослужащий 59-й бригады 11-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливал взрывные устройства у линии соприкосновения с позициями ополчения, но подорвался на одном из них из-за нарушения требований безопасности.

Представители Луганска подчеркнули, что Киев скрывает данный факт от общественности. Реакции Министерства обороны Украины на это заявление пока не последовало.

Ранее Штаб Операции Объединенных сил Украины сообщил , что с 10 по 11 февраля было зафиксировано семь случаев нарушения перемирия в Донбассе. Командование обвинило силы ополчения в ведении снайперского огня и применении гранатометов, из-за чего был ранен один украинский военнослужащий.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина попыталась вернуть их силой и обвинила Россию в оккупации региона. Москва отвергает претензии.