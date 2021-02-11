Соболь обвинили в попытке проникновения в чужое жилище

"Соболь предъявили обвинение по уголовному делу по части 2 статьи 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения"), — сказал собеседник агентства. — Ее допросили в качестве обвиняемой". По словам источника ТАСС, "расследование нового дела Соболь завершено, скоро она и ее адвокат начнут знакомиться с его материалами".