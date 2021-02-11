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В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки 

РИА Новости 1 час назад
В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки
Фото: РИА Новости
Пенсионер в Сочи подозревается в растлении 5-летней внучки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее местные СМИ сообщили о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Сочи, который подозревается в растлении пятилетней внучки.
По данным СМИ, насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в 2020 году.

"Возбуждено уголовное дело. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего", — заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

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Происшествия , СКР , РИА Новости , Краснодарский Край , Сочи
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