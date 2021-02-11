В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки 

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Ранее местные СМИ сообщили о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Сочи, который подозревается в растлении пятилетней внучки.

По данным СМИ, насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в 2020 году.