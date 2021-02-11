В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки 

Пенсионер в Сочи подозревается в растлении 5-летней внучки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее местные СМИ сообщили о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Сочи, который подозревается в растлении пятилетней внучки.
По данным СМИ, насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в 2020 году.
"Возбуждено уголовное дело. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего", — заявили в краевом следственном управлении СК РФ.