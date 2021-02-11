Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Житель Волгограда спас провалившуюся под лед собаку 

РИА Новости 1 час назад
Житель Волгограда спас провалившуюся под лед собаку
Фото: РИА НОВОСТИ
Житель Волгограда спас собаку, которая провалилась под лед, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Смольянинова.

"Сегодня утром в отдел полиции Кировского района позвонила женщина и сообщила, что под лед провалилась собака. Был направлен наряд полиции, пока сотрудники прибыли на место, пса уже спасли", — сказала она.

На видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как мужчина, раздетый до трусов, добирается по льду к собаке в полынье и вытаскивает ее.
скриншот
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Происшествия , Светлана Смольянинова , МВД , РИА Новости , Волгоград , Волгоградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение