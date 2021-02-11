В Виннице задержали угрожавшего взорвать магазин сладостей украинца 

Национальная полиция Украины задержала в Виннице 31-летнего мужчину, который угрожал взорвать магазин со сладостями. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Как стало известно, злоумышленник не стал выдвигать никаких требований или пытаться ограбить заведение. «Вчера зашел человек, сказал, что он террорист и взрывает магазины. Мы не приняли слова всерьез, но сегодня он снова пришел к нам с черной сумкой», — рассказал сотрудник магазина.

Прибывшие на место силовики и взрывотехники не обнаружили у него взрывчатки. Его доставили в местное отделение полиции, однако он так и не смог пояснить мотив своего поступка. Сейчас следователи пытаются квалифицировать его деяний, мужчине может грозить уголовное дело.