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В Виннице задержали угрожавшего взорвать магазин сладостей украинца 

Lenta.ru 44 минуты назад
В Виннице задержали угрожавшего взорвать магазин сладостей украинца
Фото: страница «Поліція Вінницької області» на Facebook
Национальная полиция Украины задержала в Виннице 31-летнего мужчину, который угрожал взорвать магазин со сладостями. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
Как стало известно, злоумышленник не стал выдвигать никаких требований или пытаться ограбить заведение. «Вчера зашел человек, сказал, что он террорист и взрывает магазины. Мы не приняли слова всерьез, но сегодня он снова пришел к нам с черной сумкой», — рассказал сотрудник магазина.
Прибывшие на место силовики и взрывотехники не обнаружили у него взрывчатки. Его доставили в местное отделение полиции, однако он так и не смог пояснить мотив своего поступка. Сейчас следователи пытаются квалифицировать его деяний, мужчине может грозить уголовное дело.
Ранее одесская первоклассница «заминировала» свою школу, чтобы поскорее «поиграть с котиком». Девочка позвонила в экстренные службы и указала, что в здании заложена бомба, тогда как сама отправилась домой играть с питомцем. Позже к ней домой пришла полиция и сотрудники социальной защиты.
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Происшествия , В мире , Винница
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