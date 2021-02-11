Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Неизвестный вынес из сейфов банка в Москве около 55 млн рублей 

News.ru 2 часа назад
Из сейфов банка «Агора» украли 55 млн рублей в Москве
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неизвестный злоумышленник вынес из сейфовых ячеек банка «Агора» на северо-востоке Москвы деньги на общую сумму порядка 55 млн рублей.

Установлено, что в период с 18.01.2021 г. по 08.02.2021 г. неизвестный из индивидуальных сейфов банка, арендованных клиентами, неустановленным способом совершил кражу денежных средств на общую сумму 55 млн 585 тысяч рублей, — рассказал РИА Новости источник в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ — «Кража». Отмечается, что жертвами преступления стали сотрудники банка — председатель правления, председатель совета и IT-специалист.
Ранее NEWS.ru рассказывал, что после поездки на «Яндекс. Такси» в Москве девушка лишилась более 2 млн рублей с банковской карты, счёт которой был привязан к мобильному телефону, оставленному в машине. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция разыскивает похитителя.
Отсутствие телефона девушка обнаружила только дома. Вспомнив, что к нему привязана карта, она позвонила в банк, где ей сообщили, что с её счёта списано более 2 млн рублей. По словам потерпевшей, деньги были взяты в банке для ипотечного кредитования.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
News.ru: последние новости
Туристы из Москвы пропали на перевале Дятлова Туристы из Москвы пропали на перевале Дятлова Подравшегося с омоновцем чеченца госпитализировали с COVID-19 Подравшегося с омоновцем чеченца госпитализировали с COVID-19 В Ростове-на-Дону спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу В Ростове-на-Дону спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу
Комментарии 1
Происшествия , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение