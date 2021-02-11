Из сейфов банка «Агора» украли 55 млн рублей в Москве

Неизвестный злоумышленник вынес из сейфовых ячеек банка «Агора» на северо-востоке Москвы деньги на общую сумму порядка 55 млн рублей.

Установлено, что в период с 18.01.2021 г. по 08.02.2021 г. неизвестный из индивидуальных сейфов банка, арендованных клиентами, неустановленным способом совершил кражу денежных средств на общую сумму 55 млн 585 тысяч рублей, — рассказал РИА Новости источник в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ — «Кража». Отмечается, что жертвами преступления стали сотрудники банка — председатель правления, председатель совета и IT-специалист.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что после поездки на «Яндекс. Такси» в Москве девушка лишилась более 2 млн рублей с банковской карты, счёт которой был привязан к мобильному телефону, оставленному в машине. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция разыскивает похитителя.

Отсутствие телефона девушка обнаружила только дома. Вспомнив, что к нему привязана карта, она позвонила в банк, где ей сообщили, что с её счёта списано более 2 млн рублей. По словам потерпевшей, деньги были взяты в банке для ипотечного кредитования.