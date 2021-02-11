Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей

В деле о похоронах двух кукол вместо детей в Дагестане появилась ясность. Мать младенцев, которых якобы похитили, призналась, что что никаких малышей не было. Женщина не была беременна, о чем стало известно в ходе ее допроса. Видео публикует телеканал «360».

31-летняя Лаура рассказала, что выдумала историю смерти новорожденных. После того, как врачи сообщили женщине, что плода нет, она не решилась сказать об этом своему супругу и соврала. В итоге она сама поверила в свою беременность и на протяжении 9 месяцев готовилась к появлению детей.