Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей

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Москва

Появилось видео допроса хоронившей кукол лжероженицы 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В деле о похоронах двух кукол вместо детей в Дагестане появилась ясность. Мать младенцев, которых якобы похитили, призналась, что что никаких малышей не было. Женщина не была беременна, о чем стало известно в ходе ее допроса. Видео публикует телеканал «360».
31-летняя Лаура рассказала, что выдумала историю смерти новорожденных. После того, как врачи сообщили женщине, что плода нет, она не решилась сказать об этом своему супругу и соврала. В итоге она сама поверила в свою беременность и на протяжении 9 месяцев готовилась к появлению детей.
Напомним, подмену мертвых младенцев куклами на похоронах обнаружил муж Лауры. Скорбящий отец желал проститься со своими детьми и развернул саван. После чего инцидентом заинтересовался Следственный комитет.
Происшествия , Видео , СКР
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