На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру 

Житель города Сорочинска Сергей Федорович записал видеообращение, в котором рассказал, что его возмутило выступление Руслана Белого под названием «Почему я отрастил усы». По словам россиянина, ролик он увидел в интернете.

«Много приходилось слышать разных слов, но такого я не слышал: через слово — мат, мат, мат. Меня это сильно возмутило», — подчеркнул Федорович. Он также эмоционально заметил, что с каждым разом комики все больше позволяют себе использовать нецензурную лексику на огромную аудиторию.

В обращении россиянин подтвердил, что написал заявление на Белого. Он намерен привлечь к ответственности комика. Выступление «Почему я отрастил усы» опубликовано на YouTube-канале Белого в конце января.