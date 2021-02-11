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В Подмосковье возбудили дело по факту гибели пяти рабочих 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
В Подмосковье возбудили дело по факту гибели пяти рабочих
Фото: РИА Новости
В Московской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти рабочих на стройплощадке в Солнечногорске.
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

«По результатам проведённой проверки по факту обнаружения на производственной площадке тел пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК России)», — заявили в СК.

По данным СК, 11 февраля один из мужчин обнаружил своих напарников без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть пяти рабочих.
По предварительным данным эксперта, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

«Также в ходе осмотра в бытовке обнаружены три пустые бутылки из-под спиртного, поэтому следствием наряду с другими будет проверена и версия об отравлении алкогольной продукцией», — заявили в СК.

Ранее в Подмосковье в строительном вагончике обнаружили тела пяти рабочих.
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Происшествия , СКР , Московская область , Солнечногорск
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