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Суд Омска вынес приговор двум наркокурьерам 

RT на русском 1 час назад
Суд Омска вынес приговор двум наркокурьерам
Фото: РИА Новости
Омский районный суд вынес приговор по уголовным делам в отношении двух наркокурьеров. Они получили 6,5 и 8,5 лет колонии.
Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на УФСБ России по Омской области.
Злоумышленников задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Омской области в июле прошлого года. По имевшейся информации, они занимались пересылкой и сбытом наркотиков в крупном размере. Во время личного досмотра у них нашли 10,7 кг героина.
Уголовные дела возбудили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.
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Происшествия , ФСБ , Омск , Омская Область , Севастополь
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