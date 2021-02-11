Обвиняемого в домогательствах учителя задержали в Петербурге

РФ. Учителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении школьницы, задержали в Санкт-Петербурге , сообщает городское ГСУСК

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия" в отношении учителя одного из учебных заведений города. По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.

"В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении школьницы… Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения", — говорится в сообщении.