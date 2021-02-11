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В Петербурге задержали учителя, подозреваемого в домогательствах 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Обвиняемого в домогательствах учителя задержали в Петербурге
Фото: РИА Новости
Учителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении школьницы, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия" в отношении учителя одного из учебных заведений города. По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.

"В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении школьницы… Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения", — говорится в сообщении.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу — как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.
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Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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