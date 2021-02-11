В Италии задержали искавшую в Instagram жертв банду грабителей 

Италии задержали банду преступников, искавших жертв по фото в Instagram. Об этом пишет Corriere Milano.

Милане задержали четверых преступников, которые ограбили дома нескольких знаменитостей. Среди них телеведущая Дилетта Леотта и футболист клуба «Интернационале» Ашраф Хакими

По данным следствия, преступники изучали образ жизни, планировку квартир и тип окон в домах жертв через публикации в Instagram. Благодаря этому из дома Дилетты Леотты вынесли имущества на сумму около 150 тысяч евро.