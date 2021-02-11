В Новгородской области завели дело после смерти инвалида 

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Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении действий Минздрава Новгородской области в связи со смертью человека с инвалидностью, который не получал жизненно важные лекарства, сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

"По материалам прокурорской проверки по факту халатных действий должностных лиц регионального Минздрава возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность)", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Установлено, что инвалид первой группы 23-летний житель Чудовского района не мог получить бесплатно жизненно важные лекарственные препараты, выписанные ему, с января 2020 года.

"Семья молодого человека вынуждена была приобретать лекарство за счет собственных средств", — добавили в пресс-службе прокуратуры.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в июле прошлого года прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия профильного министерства по обеспечению молодого человека жизненно необходимыми лекарствами.

Требования прокурора судом удовлетворены.

"Судебное решение подлежало немедленному исполнению, вступило в законную силу и министерством не обжаловалось. Вместе с тем даже при наличии решения суда… мер по закупке жизненно необходимого лекарства принято не было", — говорится в сообщении прокуратуры.

Здоровье молодого человека ухудшилось и в январе 2021 года он умер.