Суд заочно арестовал экс-борца с коррупцией УВД Зеленограда 

Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадима Базарова по делу об особо крупной взятке, сообщили РИА Новости в суде в четверг.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Базарову Вадиму меры пресечения в виде заключения под стражу заочно на два месяца с момента передачи правоохранительным органам", — сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Борец с коррупцией, как полагает следствие, как сам получил взятку (часть 6 статьи 290 УК РФ, особо крупный размер — более миллиона рублей), так и выступил посредником. Фабула уголовного дела официально не раскрывается, офицеру грозит длительный срок в колонии.

По данным суда, сейчас Базаров объявлен в международный розыск. Знакомый с материалами дела источник РИА Новости подтвердил, что фигурант возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда.

"Коммерсант" писал, что схема взяточничества заключалась в следующем: сначала предпринимателям отправляли запрос на информацию о компании, а затем требовали деньги, чтобы бизнес избежал следственных проверок и не был уничтожен в ходе расследования.

Весной 2020 года, по данным газеты, стало известно о задержании предполагаемого посредника Базарова в момент передачи взятки. Где именно сейчас находится борец с коррупцией, неизвестно. В основу дела легли материалы, собранные управлением собственной безопасности полиции Москвы.