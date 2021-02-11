Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане

В Магадане вор застрял в форточке квартиры россиянки. Запись инцидента публикует Telegram-канал BAZA.
Мужчина попытался проникнуть в жилое помещение через козырек подъезда, разбив оконное стекло, и застрял. До приезда спасателей нерадивый воришка примерно час провисел в окне, моля о помощи.
Ситуация выглядит курьезной еще потому, что в это время хозяйка квартиры находилась дома и спала, из-за чего прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не смогли попасть внутрь квартиры. Им пришлось подниматься по лестнице. Но в итоге женщина проснулась и разрешила распилить оконную раму, чтобы вызволить мужчину из ловушки. После спасения его передали в руки стражей порядка.