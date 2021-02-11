Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане

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Магадане вор застрял в форточке квартиры россиянки. Запись инцидента публикует Telegram-канал BAZA.

Мужчина попытался проникнуть в жилое помещение через козырек подъезда, разбив оконное стекло, и застрял. До приезда спасателей нерадивый воришка примерно час провисел в окне, моля о помощи.