Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане

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Москва

Застрявший в форточке вор в квартире россиянки попал на видео 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
В Магадане вор застрял в форточке квартиры россиянки. Запись инцидента публикует Telegram-канал BAZA.
Мужчина попытался проникнуть в жилое помещение через козырек подъезда, разбив оконное стекло, и застрял. До приезда спасателей нерадивый воришка примерно час провисел в окне, моля о помощи.
Ситуация выглядит курьезной еще потому, что в это время хозяйка квартиры находилась дома и спала, из-за чего прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не смогли попасть внутрь квартиры. Им пришлось подниматься по лестнице. Но в итоге женщина проснулась и разрешила распилить оконную раму, чтобы вызволить мужчину из ловушки. После спасения его передали в руки стражей порядка.
Происшествия , Видео , МЧС
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