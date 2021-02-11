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В Чечне в драке зарезали подростка 

ИА Regnum 1 час назад
В Чечне в драке зарезали подростка
Фото: ТАСС
В Чечне убит 14-летний подросток. Происшествие произошло накануне днем, 10 февраля, в городе Урус-Мартане. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Им оказался 19-летний местный житель. Как было установлено, ссора между подростком и молодым человеком переросла в драку, в ходе которой старший пустил в ход нож. От полученного ранения потерпевший умер по дороге в больницу.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.
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