В Чечне в драке зарезали подростка 

Чечне убит 14-летний подросток. Происшествие произошло накануне днем, 10 февраля, в городе Урус-Мартане . Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Им оказался 19-летний местный житель. Как было установлено, ссора между подростком и молодым человеком переросла в драку, в ходе которой старший пустил в ход нож. От полученного ранения потерпевший умер по дороге в больницу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.