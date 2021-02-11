Россиян предупредили о терактах на массовых уличных акциях 

Террористы из запрещенных в России группировок готовят боевиков для атак во время массовых уличных акций в российских городах. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

По словам источников, для совершения терактов отбираются наиболее опытные боевики.

«Лидерами террористических формирований «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад», «Аджанд аль Кавказ» и других структурно находящихся в ХТШ (организации запрещены на территории России. — Прим.ред.) ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — пояснил источник.

Как сообщал «Рамблер», в российских городах 23 января прошли несогласованные акции протеста. Они были продолжены 2 февраля. При этом протестующие нападали на силовиков, а в Москве разгромили служебный автомобиль и травмировали водителя.