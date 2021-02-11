Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Россиян предупредили о терактах на массовых уличных акциях 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Россиян предупредили о терактах на массовых уличных акциях
Фото: РИА Новости
Террористы из запрещенных в России группировок готовят боевиков для атак во время массовых уличных акций в российских городах. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет РИА Новости.
По словам источников, для совершения терактов отбираются наиболее опытные боевики.

«Лидерами террористических формирований «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад», «Аджанд аль Кавказ» и других структурно находящихся в ХТШ (организации запрещены на территории России. — Прим.ред.) ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — пояснил источник.

Как сообщал «Рамблер», в российских городах 23 января прошли несогласованные акции протеста. Они были продолжены 2 февраля. При этом протестующие нападали на силовиков, а в Москве разгромили служебный автомобиль и травмировали водителя.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Комментарии 223
Происшествия , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение