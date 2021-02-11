Мосгорсуд засекретил свидетеля по делу Голунова 

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Мосгорсуд закрыл заседание по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, котором будет допрошен свидетель и исследованы тома дела под грифом "совершенно секретно", передает корреспондент РИА Новости.

Прокурор заявила в суде, что планирует исследовать сведения, содержащие гостайну, а также допросить некого свидетеля Матвеева.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора", — огласил судья Сергей Груздев и попросил прессу удалиться.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова , находятся в СИЗО . Согласно обвинению, заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".