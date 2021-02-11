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Москва

Мосгорсуд засекретил свидетеля по делу Голунова 

РИА Новости 44 минуты назад
Мосгорсуд засекретил свидетеля по делу Голунова
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд закрыл заседание по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, котором будет допрошен свидетель и исследованы тома дела под грифом "совершенно секретно", передает корреспондент РИА Новости.
Прокурор заявила в суде, что планирует исследовать сведения, содержащие гостайну, а также допросить некого свидетеля Матвеева.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора", — огласил судья Сергей Груздев и попросил прессу удалиться.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова — уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев — "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
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Происшествия , Сергей Груздев , Иван Голунов , Денис Коновалов , Владимир Колокольцев , Юрий Девяткин , Андрей Пучков , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , РИА Новости , Москва
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