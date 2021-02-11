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Житель Норильска вербовал помощников для ИГ* 

РИА Новости 45 минут назад
Житель Норильска вербовал помощников для ИГ
Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ Перейти в фотобанк
Следователи УФСБ России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело против жителя Норильска за содействия террористической деятельности, сообщает ФСБ региона.

"Установлено, что проникнувшись идеями радикального ислама, житель города Норильска осуществлял вербовку лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг ИГИЛ*", — говорится в сообщении.

ФСБ задержала в Красноярском крае сторонников террористов
Как отмечает региональный главк, следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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