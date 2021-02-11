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В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания
Фото: РИА Новости
Порядка 700 детей и 45 сотрудников эвакуированы из школы в Петербурге из-за возгорания в актовом зале, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"В школе 151 на Хасанской улице произошло горение в актовом зале на площади 5 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 11.27. Эвакуированы 700 детей и 45 человек персонала", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учеников младших классов разместили в соседнем детском саду, старшеклассников отпустили домой. Погибших и пострадавших нет.
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