В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания 

Порядка 700 детей и 45 сотрудников эвакуированы из школы в Петербурге из-за возгорания в актовом зале, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В школе 151 на Хасанской улице произошло горение в актовом зале на площади 5 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 11.27. Эвакуированы 700 детей и 45 человек персонала", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, учеников младших классов разместили в соседнем детском саду, старшеклассников отпустили домой. Погибших и пострадавших нет.