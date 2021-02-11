Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге

В одной из школ Санкт-Петербурга разгорелся скандал после того, как ученица восьмого класса обвинила преподавателя ОБЖ в домогательствах. В социальной сети появилось видео, на котором запечатлен целующий девочку мужчина. Запись публикует телеканал «360».
Запечатленный на камеру инцидент в учебном заведении Северной столицы стал поводом для проверки правоохранителей. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, мужчина уже уволен из школы.