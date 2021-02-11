Эксперт назвал Деда Хасана последним лидером воров

Криминальный авторитет Аслан «Дед Хасан» Усоян был последним лидером воров. Такое мнение, как сообщает «Ура.ру», высказал журналист Александр «Фима Жиганец» Сидоров.

Усоян, как сообщал «Рамблер», считался лидером криминального мира России. В 2013 году он был застрелен киллером в центре Москвы.

«Усоян, пожалуй, был одним из последних классических воров», — считает Сидоров.

Он высказал мнение, что после смерти Деда Хасана воровской мир значительно изменился — перестал быть консолидированным. В настоящее время он — это множество группировок, не связанных друг с другом и зачастую конфликтующих. Перемены начались в 1990-х годах. С тех пор изменился и принципы воров в законе.