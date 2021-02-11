Полицейский спас женщину из огня в Москве

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Сегодня утром в Большом Коптевском проезде в Москве загорелся многоквартирный дом. Патрулировавшие территорию полицейские оказались на месте ЧП одними из первых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк . Сержант полиции забрался с улицы на балкон четвёртого этажа, где находилась пытавшаяся спастись от огня женщина. Полицейский принял решение прыгнуть с ней в сугроб. Оба получили травмы и ожоги и были доставлены в больницу.

Второй полицейский — 24-летний Владимир Скопцов — помогал жителям дома покинуть свои квартиры. Его также наградили за проявленное мужество и отвагу.