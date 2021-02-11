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Москва

В Москве полицейский спас женщину из огня, прыгнув с ней в сугроб с четвёртого этажа 

Говорит Москва и ещё 4 1 час назад
Полицейский спас женщину из огня в Москве
Фото: МВД
Глава МВД Владимир Колокольцев наградил 25-летнего сержанта полиции Максима Кравченко за отвагу и мужество.
Сегодня утром в Большом Коптевском проезде в Москве загорелся многоквартирный дом. Патрулировавшие территорию полицейские оказались на месте ЧП одними из первых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сержант полиции забрался с улицы на балкон четвёртого этажа, где находилась пытавшаяся спастись от огня женщина. Полицейский принял решение прыгнуть с ней в сугроб. Оба получили травмы и ожоги и были доставлены в больницу.
Второй полицейский — 24-летний Владимир Скопцов — помогал жителям дома покинуть свои квартиры. Его также наградили за проявленное мужество и отвагу.
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Происшествия , Ирина Волк , Владимир Колокольцев , Максим Кравченко , МВД , Малаховка , Москва , Московская область
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