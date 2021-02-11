В российском роддоме рухнул потолок и едва не придавил женщину

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Москва

Момент обрушения потолка в роддоме Южноуральска сняли на видео 

Алевтина Жаркова 16 минут назад
Обрушившийся в роддоме города Южноуральска потолок едва не придавил сотрудниц медицинского учреждения. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал Mash.
Сначала в больнице прорвало трубу на чердаке, в результате чего в здании случился потоп. Пациенток временно перевезли в роддома Троицка и Челябинска, а персонал остался для ликвидации последствий аварии.
На кадрах видно, как одна из работниц убирает помещение. Ее коллега замечает что-то неладное и призывает женщину отойти. Сразу после того, как та выходит из комнаты под натиском воды начинает рушиться потолок.
Происшествия , Видео
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