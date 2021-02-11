В российском роддоме рухнул потолок и едва не придавил женщину

Обрушившийся в роддоме города Южноуральска потолок едва не придавил сотрудниц медицинского учреждения. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал Mash.

Сначала в больнице прорвало трубу на чердаке, в результате чего в здании случился потоп. Пациенток временно перевезли в роддома Троицка и Челябинска, а персонал остался для ликвидации последствий аварии.

На кадрах видно, как одна из работниц убирает помещение. Ее коллега замечает что-то неладное и призывает женщину отойти. Сразу после того, как та выходит из комнаты под натиском воды начинает рушиться потолок.