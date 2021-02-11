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Турок, взявший вину за убийство пилота Пешкова в Сирии, вышел на свободу 

РИА Новости 21 минуту назад
Обвиненный в убийстве пилота Пешкова вышел на свободу
Фото: РИА Новости
Гражданин Турции Альпарслан Челик, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году, вышел на свободу, отбыв пятилетний тюремный срок за незаконное владение оружием, заявил РИА Новости защищавший его интересы адвокат Мурат Устюндаг.

"Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения", — сказал Устюндаг.

Турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, после катапультирования Пешкова расстреляли с земли. Сразу после инцидента о своей причастности к убийству летчика заявил Челик, однако после ареста он дал показания о том, что не убивал российского летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову во время катапультирования.
В Турции осужден убийца российского пилота
В мае 2017 года суд турецкого Измира приговорил арестованного годом ранее Челика к пятилетнему тюремному заключению за незаконное владение оружием. Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели Пешкова.
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Происшествия , Альпарслан Челик , Мурат Устюндаг , Олег Пешков , РИА Новости
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