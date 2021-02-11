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Москва

Женщина убила знакомого ножом на севере Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Женщина убила знакомого ножом на севере Москвы
Фото: РИА Новости
В Москве предъявили обвинение женщине, которая, предварительно, нанесла несколько ударов ножом своему знакомому, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в четверг, 11 февраля.
Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».
По данным пресс-службы, 9 февраля обвиняемая в квартире дома по улице Полярной в Москве во время конфликта нанесла своему знакомому несколько колото-резаных ранений в область шеи и груди. Пострадавший был госпитализирован, но несмотря на усилия врачей скончался.
Женщине предъявили обвинения, она полностью признала свою вину. Расследование дела продолжается, добавили в пресс-службе.
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