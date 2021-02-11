Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве

Мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко Москве . Он упал с четвертого этажа дома на Новом Арбате во время вечеринки, устроенной сыном заслуженной артистки России. Пострадавший выжил и сейчас находится в реанимации. Видео с места происшествия размещено в Telegram-канале Life SHOT.

Известно, что до своего падения мужчина заявил присутствующим, что отправляется спать и ушел в соседнюю комнату. Однако позже его обнаружили лежащим под окном дома. Полицейские выясняют все причины произошедшего.