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Жителя Чувашии обвинили в сжигании улик по уголовному делу 

ИА Regnum 26 минут назад
Жителя Чувашии обвинили в сжигании улик по уголовному делу
Фото: РИА НОВОСТИ
В Чебоксарском районе Чувашии перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в укрывательстве тяжкого преступления и уничтожении улик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Фигурантом уголовного дела стал 40-летний житель поселка Кугеси Чебоксарского района. По данным следствия, в мае 2019 года на первоначальных опросах и допросах он давал показания о непричастности своего знакомому к совершению преступления.

«Совместно с братом злоумышленника он отыскал и сжёг окровавленные вещи преступника, в которых тот находился в момент совершения преступления, затруднив доказывание по уголовному делу», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что таким образом обвиняемый хотел помочь другу избежать наказания.
Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»). Уголовное дело передано в Чебоксарский районный суд.
В следственном управлении уточняют, что знакомый обвиняемого осуждён за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено десять лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства 71-летней пенсионерки, которую 6 февраля 2021 года изрезали ножом и застрелили. В убийстве подозревают 69-летнего супруга пенсионерки. Подозреваемый арестован.
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