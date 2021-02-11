Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане

Магадане пилоты пассажирского самолета совершили посадку в экстремальных условиях. Рейс 56-12 авиакомпании «Аврора», летевший из Хабаровска в Магадан 9 февраля, успешно сел в аэропорту при сильном ветре. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал BAZA.

На записи видно, что при посадке авиалайнер практически развернуло боком, и пилоты были вынуждены приземляться в таком положении. При этом никто из находившихся на борту воздушного судна пассажиров и членов экипажа не пострадал.