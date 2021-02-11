Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Экстремальная посадка самолета с пассажирами в Магадане попала на видео 

Алевтина Жаркова 12 минут назад
В Магадане пилоты пассажирского самолета совершили посадку в экстремальных условиях. Рейс 56-12 авиакомпании «Аврора», летевший из Хабаровска в Магадан 9 февраля, успешно сел в аэропорту при сильном ветре. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал BAZA.
На записи видно, что при посадке авиалайнер практически развернуло боком, и пилоты были вынуждены приземляться в таком положении. При этом никто из находившихся на борту воздушного судна пассажиров и членов экипажа не пострадал.

«Все успешно приехали в Магадан, чуть поседели, но такой уж это маршрут», — указано в сообщении.

Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Ирина Шейк снялась обнаженной
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной
Шоу-бизнес
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
00:38
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
Армия
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
02:04
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
Армия
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
01:45
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
Армия
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
00:37
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
01:04
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение