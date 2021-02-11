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Москва

Экстремальная посадка российского самолета с пассажирами попала на видео 

Lenta.ru 15 минут назад
Российский пассажирский самолет совершил посадку в экстремальных условиях. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно приземляется при мощном боковом ветре и касается земли, практически развернувшись боком.
Как уточняет канал, инцидент произошел во вторник, 9 февраля, в аэропорту Магадана. В результате случившегося никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

«Все успешно приехали в Магадан, чуть поседели, но такой уж это маршрут», — говорится в сообщении.

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Происшествия , Видео , Магадан , Магаданская Область
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