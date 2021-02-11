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Россиянин избил подростков из-за сломанного снеговика 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянин избил подростков из-за сломанного снеговика
Фото: РИА Новости
Правоохранители ищут мужчину, который набросился с кулаками на школьников, сломавших снеговика, говорится в сообщении, опубликованном на сайте новосибирского управления Следственного комитета. Инцидент попал на видео.
7 февраля на улице Киевской два подростка повредили снеговика. Проезжавший мимо на автомобиле мужчина остановился, вышел из машины и накинулся на 12-летних школьников.
«Комсомольская правда» опубликовала запись дальнейших событий. На видео видно, как мужчина тащит двух мальчиков, держа за шиворот, затем прижимает их к земле и поочередно бьет руками по голове. Одного из школьников неизвестный поднял и с силой бросил на снег. Затем подростки встали на ноги, и все трое вышли из кадра.
По словам сестры одного из пострадавших, мальчики рассказали о произошедшем только три дня спустя. На головах обоих остались синяки и ушибы. Родители обратились с заявлением в полицию. Правоохранители возбудили дело по статье о хулиганстве с применением насилия.

«В настоящее время следователи устанавливают картину произошедших событий, причину конфликта и личность мужчины, участвовавшего в нем», — говорится в сообщении.

В июне прошлого года, как сообщал «Рамблер», в Краснярске 53-летняя женщина избила в лифте родную трехлетнюю внучку. Видео с инцидентом тогда вызвало широкий общественный резонанс. В ролике видно, как в кабину лифта заходит женщина и маленькая девочка, которая сразу же получает от взрослой спутницы сильную затрещину. Ребенок упал на пол, женщина нанесла еще несколько ударов, потом подняла его и надела ему капюшон на голову. Полицейские выяснили личность женщины: ей оказалась 53-летняя местная жительница, которая приходится бабушкой избитой ею девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои».
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