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Три школьницы попытались совершить самоубийство в Москве 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Три школьницы попытались совершить самоубийство в Москве
Фото: РИА Новости
Три 13-летние школьницы были госпитализированы в Москве после того, как полицейские обнаружили их в невменяемом состоянии. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, сотрудников полиции вечером 10 февраля вызвали обеспокоенные соседи.
Правоохранители обнаружили в квартире на Перовском шоссе троих учащихся одной из ближайших школ. Девочки были в неадекватном состоянии.
Школьниц госпитализировали. Пока неясно идет ли речь о самоубийстве или о несчастном случае, отмечается в статье.
«Рамблер» писал, что ранее в Самаре 12-летние школьницы совершили двойное самоубийство. Погибшие девочки учились в шестом классе, были одноклассницами. Проблем с учебой у них не было, обе были отличницами и любимицами класса. Одна из девочек серьезно занималась гимнастикой, другая была моделью.
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Происшествия , Московский комсомолец
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