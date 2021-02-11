Три школьницы попытались совершить самоубийство в Москве 

Три 13-летние школьницы были госпитализированы в Москве после того, как полицейские обнаружили их в невменяемом состоянии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, сотрудников полиции вечером 10 февраля вызвали обеспокоенные соседи.

Правоохранители обнаружили в квартире на Перовском шоссе троих учащихся одной из ближайших школ. Девочки были в неадекватном состоянии.

Школьниц госпитализировали. Пока неясно идет ли речь о самоубийстве или о несчастном случае, отмечается в статье.

«Рамблер» писал, что ранее в Самаре 12-летние школьницы совершили двойное самоубийство. Погибшие девочки учились в шестом классе, были одноклассницами. Проблем с учебой у них не было, обе были отличницами и любимицами класса. Одна из девочек серьезно занималась гимнастикой, другая была моделью.