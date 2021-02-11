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Россиянин натравил бойцовскую собаку на фельдшера 

Елена Прошина 1 час назад
Россиянин натравил бойцовскую собаку на фельдшера
Фото: ТАСС
Житель Красноярска натравил бойцовскую собаку на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе местной станции скорой помощи рассказали агентству, что вчера фельдшер приехала на вызов к ребенку. В комнате, в которой тот находился, стояла клетка с собакой бойцовской породы внутри. В какой-то момент в помещение вбежал мужчина, возможно, отец ребенка, и стал натравливать животное на фельдшера.
Женщина сбежала. Она не пострадала физически, но находится в шоковом состоянии. Медицинский работник обратилась с заявлением в полицию в связи с произошедшим.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге фельдшер скорой помощи приехал на вызов к 43-летнему мужчине, у которого произошел психический приступ. Он применил по отношению к нему силу в попытке успокоить и намеренно свернул ему шею. После этого пациент скончался. Эксперты признали причиной его смерти травму, полученную в результате действий медицинского работника.
В отношении фельдшера было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (наказывается лишением свободы на срок вплоть до 15 лет).
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