В ростовской колбасе нашли возбудитель африканской чумы

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Сотрудники Татарской межрегиональной ветлаборатории в Казани обнаружили генетический материал возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в колбасе, произведенной на территории Ростовской области, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

"По результатам исследования ФГБУ "Татарская МВЛ" в пробах продукции из свинины (колбаса полукопченая "Деревенская с чесноком") обнаружен генетический материал (ДНК вируса) возбудителя африканской чумы свиней. Производителем данной продукции является ООО "Станица" (Ростовская область, Аксайский район)", — говорится в сообщении.