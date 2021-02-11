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В колбасе из Ростовской области нашли возбудитель африканской чумы свиней 

ТАСС и ещё 1 18 минут назад
В ростовской колбасе нашли возбудитель африканской чумы
Фото: depositphotos.com
Сотрудники Татарской межрегиональной ветлаборатории в Казани обнаружили генетический материал возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в колбасе, произведенной на территории Ростовской области, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

"По результатам исследования ФГБУ "Татарская МВЛ" в пробах продукции из свинины (колбаса полукопченая "Деревенская с чесноком") обнаружен генетический материал (ДНК вируса) возбудителя африканской чумы свиней. Производителем данной продукции является ООО "Станица" (Ростовская область, Аксайский район)", — говорится в сообщении.

Сообщается, что территориальным управлением Россельхознадзора выявлены производители сырья, из которого была произведена колбаса и установлены субъекты РФ, куда могла быть отправлена потенциально опасная продукция. На территории предприятия организована внеплановая проверка.
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Происшествия , Россельхознадзор , Казань , Республика Калмыкия , Республика Татарстан , Ростовская Область
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