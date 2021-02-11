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Москва

СМИ: Три школьницы попытались совершить самоубийство в Москве 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Три школьницы попытались совершить самоубийство в Москве
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва
В столице три школьницы одновременно попытались совершить самоубийство. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza» в четверг, 11 февраля.
По его данным, 13-летних девочек удалось спасти. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел 10 февраля в квартире дома на Перовском шоссе. В полицию позвонила одна из местных жительниц. Она заметила, что в одной из квартир у открытого окна стоит девочка. Полиция приехала на вызов и обнаружила в квартире двоих подростков в бессознательном состоянии, а третью школьницу в полуобморочном состоянии.

— Всех троих госпитализировали в детскую больницу имени Филатова с острым отравлением, — говорится в сообщении.

По данным канала, девочки находятся в реанимации.
«Вечерняя Москва» обратилась за комментариям к экстренным службам города.
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