Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Алтайский маньяк совершил побег из кипрской тюрьмы 

Российская Газета 31 минуту назад
Алтайский маньяк совершил побег из кипрской тюрьмы
Фото: depositphotos.com
Серийный насильник Александр Сатлаев сбежал из центральной тюрьмы Никосии на Кипре.
По предварительным данным, 29-летнему мужчине удалось выбраться из своей камеры и спрятаться. Кипрские СМИ пишут, что преступник знал, что двери в тюрьму открываются, когда в нее въезжает тележка с едой. В результате он воспользовался этой возможностью для того, чтобы вырваться на свободу. Уже на протяжении двух дней беглеца разыскивают полицейские и военные.
Бывший следователь СК РФ по Республике Алтай Александр Сатлаев был задержан на Северном Кипре в 2019 году. Мужчина был арестован в Керинии по подозрению в нападении на местную жительницу: россиянин придушил прохожую, затем выхватил у нее сумочку с деньгами и сбежал. Задержать злоумышленника удалось благодаря записям с видеокамер. Как выяснилось, он прибыл на Кипр по поддельным документам, чтобы скрыться от российского правосудия.
Сатлаев находился в международном розыске как серийный насильник и обвинялся в совершении преступления на территории Алтайского края. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ "Изнасилование" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".
Как уже сообщала "РГ", насильник на протяжении нескольких лет держал в страхе весь город Горно-Алтайск. В республиканской столице нападения на женщин происходили с пугающей регулярностью и по одной и той же схеме. Когда по подозрению в совершении дерзких преступлений был задержан 23-летний сотрудник следственного комитета, это стало шоком для общественности.
При приеме на работу у Сатлаева не было выявлено психических отклонений, он успешно прошел исследование на детекторе лжи. Молодой человек хорошо зарекомендовал себя на службе. Более того, выяснилось, что злоумышленник официально занимался расследованием собственных преступлений и даже уговорил одну из своих жертв забрать заявление. А потом на основании этого вынес постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Шестеро заключенных совершили дерзкий побег из колонии в Дагестане
Сразу же после задержания Сатлаева в Горно-Алтайск прибыла комиссия из СК РФ, которая назвала этот случай вопиющим. От должностей были отстранены руководитель регионального управления СК, его заместитель, а также непосредственный руководитель задержанного. В отставку пришлось уйти и его отцу — председателю районного суда.
В 2015 году Горно-Алтайский городской суд приговорил Александра Салтаева к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2019 года мужчину освободили по УДО. Но, как выяснилось, на путь исправления он так и не встал.
Спустя несколько месяцев после выхода на свободу он изнасиловал жительницу Барнаула, сбежал из города и скрылся на Северном Кипре.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Российская Газета: последние новости
На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина Летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги Летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей
Комментарии 8
Происшествия , СКР , ФСИН , Алтайский Край , Кипр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
00:38
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
Армия
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
02:04
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
Армия
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
01:45
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
Армия
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
00:37
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
01:04
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
Происшествия
Видео спасения женщины из-под снежного завала
00:59
Видео спасения женщины из-под снежного завала
Происшествия
Видео с места массового отравления в детском саду
01:37
Видео с места массового отравления в детском саду
Происшествия
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
02:33
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
Происшествия
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
01:34
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение