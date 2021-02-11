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Москва

Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео 

Вадим Дроздов 59 минут назад
10 февраля на севере Санкт-Петербурга в Парголово произошло возгорание здания на территории строительной базы. Около 10 часов утра по местному времени в МЧС поступило сообщение о возгорании на Выборгском шоссе, 232. Здание размером 15 на 100 метров и высотой 8 метров горело по всему периметру. Была угроза распространения огня на соседнее административное здание. В 11:51 пожарные добились ликвидации открытого горения. В тушении пожара было задействовано 56 сотрудников МЧС и 14 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала. Выясняются причины произошедшего. На данный момент известно, что возгорание появилось в здании цеха деревообработки.
Происшествия , Видео , МЧС
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