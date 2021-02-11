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Москва

Появилось видео с места перестрелки в клинике США 

Вадим Дроздов 1 час назад
9 февраля в одной из медицинских клиник в городе Буффало в Соединенных Штатах Америки неизвестные устроили стрельбу, в результате которой пострадали 5 человек. В результате инцидента одна женщина получила сразу три ранения, всех пострадавших доставили в больницы, об их состоянии пока не сообщается. Примерно через 30 минут после перестрелки в другой клинике города взорвалась бомба. В результате этого взрыва работники скорой помощи были вынуждены переехать в другое место. В полиции сообщили, что уже задержали одного подозреваемого, однако пока не знают причастен ли он к стрельбе.
Происшествия , Видео
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