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Москва

Видео спасения женщины из-под снежного завала 

Вадим Дроздов 18 минут назад
10 февраля спасатели МЧС Новосибирска спасли из-под снежного завала женщину, которая провела там более 10 часов. Пострадавшая, находясь на даче, решила почистить крышу и едва не погибла под сошедшим с неё снегом. Переживающая за ее судьбу мать ночью приехала на участок. На месте стояла припаркованная машина, но дочери нигде не было видно. Когда женщина поняла, что произошло, то сразу же вызвала спасателей МЧС. Всю ночь спасатели работали щупами, шурфили. На кадрах с места раскопки завала, видно, что женщина подает признаки жизни. Чтобы не навредить, действовать приходилось с ювелирной точностью.
Происшествия , Видео , МЧС
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