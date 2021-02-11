Видео с места массового отравления в детском саду 

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10 февраля появилась информация о проверке республиканским управлением Роспотребнадзора Якутска детского сада, в котором произошло массовое заболевание детей кишечной инфекцией.

«В ходе проверки зафиксированы нарушения дезинфекционного, санитарно-гигиенического режимов. Работа группы приостановлена. В помещениях проведена…дезинфекция», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Якутии взяла на контроль ситуацию и примет соответствующие процессуальные меры, как только получит заключение по проверке Роспотребнадзором.

На данный момент медпомощь понадобилась уже одиннадцати малышам, посещающим младшую группу детского сада.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в Красноярске, где несколько десятков жителей попив воды из-под крана получили тяжелые последствия для здоровья.