Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере 

10 февраля появилась информация о жестоком убийстве в Ленинградской области . 64-летний пенсионер из деревни Лаврики убил 37-летнюю сотрудницу банка, после чего расчленил ее тело и разбросал останки в лесу. Это произошло 7 февраля во время бытовой ссоры мужчины и женщины во время их совместного употребления алкогольных напитков. Пенсионер был задержан и уже дал признательные показания.

«Мне надо было на улицу выйти, воздухом подышать. Но я так разозлился, что ударил ее. Бил кулаком», — сказал задержанный.

Когда пенсионер осознал, что удар был смертельным, то расчленил тело убитой топором. Как выяснилось, причиной рукоприкладства стала порванная собаками куртка.