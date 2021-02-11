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Москва

Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере 

Вадим Дроздов 30 минут назад
10 февраля появилась информация о жестоком убийстве в Ленинградской области. 64-летний пенсионер из деревни Лаврики убил 37-летнюю сотрудницу банка, после чего расчленил ее тело и разбросал останки в лесу. Это произошло 7 февраля во время бытовой ссоры мужчины и женщины во время их совместного употребления алкогольных напитков. Пенсионер был задержан и уже дал признательные показания.
«Мне надо было на улицу выйти, воздухом подышать. Но я так разозлился, что ударил ее. Бил кулаком», — сказал задержанный.
Когда пенсионер осознал, что удар был смертельным, то расчленил тело убитой топором. Как выяснилось, причиной рукоприкладства стала порванная собаками куртка.
Происшествия , Видео
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